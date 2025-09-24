Среди пострадавших есть несовершеннолетний

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. При атаке Украины на Туапсе пострадали два человека, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"В Туапсе в результате атаки киевского режима пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Добавляется, что повреждений городской инфраструктуры нет.

Ранее глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщал об угрозе атаки беспилотников. По его данным, безэкипажные катера были обнаружены в Черном море.