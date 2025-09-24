Причина происшествия устанавливается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Взрыв в посылке произошел в почтовом отделении на пр. Обуховской обороны в Петербурге. В результате происшествия пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"В посылке произошел хлопок (причина устанавливается). Эвакуированы 10 человек (сотрудники почты вышли до прибытия)", - сказали в пресс-службе.

Как уточняется, в результате произошедшего взрыва повреждений конструкций также нет.

В пресс-службе "Почты России" ТАСС сообщили, что информация о взрыве в почтовом отделении не соответствует действительности. "Произошло задымление одной из посылок. Пострадавших нет. Все отправления целы", - пояснили в пресс-службе.

Сотрудники "Почты России" оказывают содействие проводящим проверку следственным органам.