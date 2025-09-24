Госпитализировали девять человек

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Новороссийск составляет 12 человек, сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Ранее власти города сообщали о 2 погибших и 11 пострадавших.

"В Новороссийске двое пострадавших погибли на месте. Девять человек госпитализированы в Новороссийскую больницу, двое из них - в тяжелом состоянии, проводится их транспортировка в Краевую клиническую больницу №1. Еще трое получили помощь амбулаторно", - написала она в своем Telegram-канале.