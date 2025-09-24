Еще четыре человека пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Двое взрослых и двое детей пострадали, а водитель одной из машин и младенец-пассажир погибли при столкновении автомобилей на трассе в Крыму, сообщили в МВД по региону.

"Сегодня около 17:00 мск в Нижнегорском районе на автодороге "Белогорск - Нижнегорский" в районе села Жемчужина произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля "Ниссан Кашкай" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. В результате столкновения водитель ВАЗ 32 лет и пятимесячный ребенок погибли на месте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в отечественном автомобиле находились пять человек: пострадала 28-летняя женщина и дети двух и четырех лет. Кроме того, травмы получил 47-летний водитель иномарки. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего.

В прокуратуре Республики Крым уточнили, что ход и результаты проверки взяты на контроль.