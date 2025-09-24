СК установит обстоятельства атаки на Новороссийск

Следственный комитет также даст правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи СК установят обстоятельства украинской атаки на Новороссийск, где погибли 2 человека, еще 12 пострадали.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении.

Днем 24 сентября атаке украинских БПЛА подвергся Новороссийск. Беспилотники атаковали центральную часть города в районе гостиницы "Новороссийск". По текущим данным, 2 человека погибли и 12 пострадали. Повреждения получили 20 автомобилей, 7 жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы в центре города. В Новороссийске введен режим ЧС.