Представитель службы отметил, что мужчина открыл "неприцельный огонь в сторону здания ICE и стоящего у ворот фургона"

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы у одного из объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Далласе (штат Техас). Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщил представитель ICE.

Он отметил, что мужчина утром 24 сентября открыл "неприцельный огонь в сторону здания ICE и стоящего у ворот фургона". "Мы можем подтвердить, что в результате стрельбы пострадали трое задержанных, находившихся на тот момент в фургоне, два из них скончались", - отметил представитель ICE, добавив, что стрелявший к моменту прибытия на место правоохранителей покончил с собой. Представитель ICE оставил без комментария просьбу пояснить, граждане каких стран пострадали и погибли в результате стрельбы.

В заявлении, распространенном пресс-службой Министерства внутренней безопасности США, поясняется, что мужчина расположился на крыше одного из соседних зданий. По данным источников телеканала Fox News, стрельбу открыл 29-летний Джошуа Джан. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател сообщил в X, что на месте происшествия были обнаружены патроны, на которые были нанесены надписи, содержащие критику в адрес ICE.

Ранее глава полицейского управления города Дэниел Комо на пресс-конференции проинформировал об одном погибшем в результате стрельбы. Представитель ФБР в свою очередь отметил, что власти рассматривают инцидент со стрельбой как "акт преднамеренного насилия".