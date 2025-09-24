Перед вылетом из московского аэропорта Шереметьево лайнер получил повреждение из-за соприкосновения с бортом другой авиакомпании

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines осматривают технические специалисты. Об этом сообщили в телеграм-канале аэропорта Шереметьево.

Ранее самолет авиакомпании "Россия" при подготовке к вылету из московского аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург получил повреждение из-за соприкосновения с бортом другой авиакомпании.

"По рейсу авиакомпании Hainan Airlines HU7986 - ожидается решение, в данный момент технические специалисты проводят осмотр воздушного судна", - говорится в сообщении.

В службе аэропорта отметили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

"Рейс авиакомпании "Россия" FV6097 в 23.56 мск вылетел по плановому маршруту в г. Санкт-Петербург после замены воздушного судна", - добавили в Шереметьево.