Также травмы от падения после встречи с медведем получил школьник

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Агрессивный медведь, который 25 сентября напал на мужчину в Петропавловске-Камчатском, также напал на женщину. Об этом сообщили ТАСС на городской станции скорой помощи.

"Пострадавшая жива. У женщины скальпированные раны, травма кисти. Она госпитализирована в реанимацию краевой больницы", - сказали в скорой.

Также травмы после встречи с медведем получил школьник. Он убегал от хищника, упал, получил ссадины. Медведь его не ранил.

Крупного медведя заметили 25 сентября жители Ленинского района Петропавловска-Камчатского. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что хищник пытался напасть на мужчину на одной из парковок. Житель края успел спрятаться на заднем сидении своего автомобиля. Хищник отстрелян.