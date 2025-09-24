В Шереметьево уточнили, что 264 пассажира доставят и разместят в гостиницах для отдыха и ожидания вылета

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines отстранили от полетов после инцидента с бортом авиакомпании "Россия". Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта Шереметьево,

"После проведения технического осмотра воздушного судна Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines было принято решение об отстранении ВС от полетов", - говорится в сообщении.

В Шереметьево уточнили, что 264 пассажира доставят и разместят в гостиницах для отдыха и ожидания вылета, рейс вылетит после прибытия и готовности резервного борта.

"Все службы аэропорта Шереметьево продолжают работать в штатном режиме", - добавили в аэропорту.

Ранее самолет авиакомпании "Россия" при подготовке к вылету из московского аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург получил повреждение из-за соприкосновения с бортом другой авиакомпании.