По факту произошедшего завели уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Прокуратура взяла на контроль уголовное дело по факту обнаружения частей тела тигра в багажнике автомобиля, который был остановлен сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Прокуратура взяла на контроль уголовное дело по факту обнаружения частей тела тигра. Установлено, что 24 сентября 2025 года на автодороге Раздольное - Хасан сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, в багажнике которого обнаружены части тела животного, предварительно, идентифицированные как части тела тигра", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).