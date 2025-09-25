Код авиационной опасности вулкана ранее был желтым, что означало возможную опасность для низколетящих самолетов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Вулкан Ключевская сопка на Камчатке перешел в безопасное для авиаперевозок состояние, его код авиационной опасности сменился на зеленый. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Вулкан Ключевской на Камчатке. Авиационный цветовой код: зеленый", - говорится в сообщении.

Ранее код авиационной опасности вулкана был желтым, что означало возможную опасность для низколетящих самолетов.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан активизировался после мощного землетрясения 30 июля.