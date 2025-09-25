На Камчатке женщина после нападения медведя умерла в больнице

Жительница края получила травмы, несовместимые с жизнью

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Жительница Камчатки, на которую утром 25 сентября напал медведь, умерла в реанимации. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Камчатки Олег Мельников.

"Женщину, на которую напал медведь утром 25 сентября, спасти не удалось. Она получила травмы, несовместимые с жизнью", - сказал министр.

Мельников добавил, что женщине была оказана вся необходимая медпомощь, но, несмотря на комплекс реанимационных мероприятий, пациентка умерла.

Крупного медведя заметили 25 сентября жители Ленинского района Петропавловска-Камчатского. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что хищник напал на мужчину на одной из парковок. Житель края успел спрятаться на заднем сидении своего автомобиля. Также травмы после встречи с медведем получил школьник. Он убегал от хищника, упал, получил ссадины. Медведь его не ранил. Хищник отстрелян.