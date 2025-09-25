Авиакомпания "Ангара" должна исправить проблемы, в том числе связанные с поддержанием летной годности воздушных судов и проведением подготовки персонала, сообщили в надзорном органе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Устранение авиакомпанией "Ангара" нарушений, выявленных в ходе проверки после катастрофы Ан-24 вблизи Тынды, в том числе по поддержанию летной годности воздушных судов и проведению подготовки авиаперсонала, находится на особом контроле Ространснадзора. сообщили ТАСС в надзорном органе.

"Устранение АО "Авиакомпания "Ангара" выявленных нарушений, в том числе касающихся поддержания летной годности воздушных судов и проведения подготовки авиационного персонала, находится на особом контроле Ространснадзора", - говорится в сообщении ведомства.

Органом, уполномоченным на принятие решения об аннулировании сертификата эксплуатанта на право выполнения коммерческих воздушных перевозок, является Росавиация. В связи с этим информация о результатах проведенной Ространснадзором внеплановой проверки авиакомпании "Ангара" была направлена в Росавиацию для принятия решения в рамках возложенных полномочий, уточнили в ведомстве.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля после захода на посадку в аэропорту Тынды в Амурской области. На борту находились 48 человек, включая 6 членов экипажа, все они погибли. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды. Возбуждено уголовное дело. Специалистами рассматриваются две основные версии крушения: техническая неисправность или ошибка пилотов. Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании (АУЦ) "Ангара" по итогам внеплановой проверки после катастрофы, а также сертификат авиакомпании на техническое обслуживание воздушных судов.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет по крушению пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области в июле. Как следует из него, пилоты самолета могли перепутать системы выставления высоты.