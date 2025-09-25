Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 600 тыс. рублей и запретом работать в правоохранительных органах

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции Красноярска приговорен к пяти годам колонии строгого режима за торговлю служебной информацией. Он продал данные из ведомственной программы о наличии судимостей и нарушений у почти 600 человек, сообщает прокуратура Красноярского края.

"Суд признал экс-полицейского виновным в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорил к 5 годам колонии строгого режима со штрафом 600 тыс. руб. и запретом работать в правоохранительных органах", - говорится в сообщении.

В 2021 году к начальнику отдела уголовного розыска ОП №11 МУ МВД России "Красноярское" обратился председатель кооператива "Абаюд инвест" с просьбой предоставить ему данные из ведомственной программы о наличии судимостей и административных нарушений у 598 человек, 362 из которых - пайщики-члены кооператива. Как пояснили в прокуратуре, сотрудник полиции согласился, за что получил 300 тыс. рублей. Взятка предоставлялась частями - 500 рублей за каждого проверенного человека. Последний "платеж" пришелся на декабрь 2022 года.