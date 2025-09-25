Речь идет о Кировоградской и Николаевской областях

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Участки железной дороги обесточены из-за повреждений в двух областях Украины - Кировоградской и Николаевской. Об этом сообщила компания "Укржелдорога" ("Укрзализныця").

По данным, опубликованным в Telegram-канале компании, в связи с этим задействованы резервные тепловозы. Пассажиров предупреждают, что поезда, в том числе из Киева и Одессы, будут следовать с задержкой.

Глава николаевской областной администрации Виталий Ким также сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе. "Поврежден объект инфраструктуры, из-за чего произошло обесточивание некоторых участков железной дороги. Ведутся работы по восстановлению", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава Кировоградской области Украины Андрей Райкович также сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объекта инфраструктуры. По его словам, в регионе обесточены три населенных пункта.