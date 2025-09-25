Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Состояние 14-летнего школьника, которого ранил ножом одноклассник в городе Зима Иркутской области, удовлетворительное. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Утром в средней школе №9 Зимы произошло чрезвычайное происшествие. По информации городского управления образования, на первом уроке один из учеников 8 класса нанес однокласснику телесные ранения раскладным ножом. <…> Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. В медучреждении ему оказали необходимую медицинскую помощь, состояние удовлетворительное", - написал Кобзев.

По словам губернатора, вторая сторона конфликта вскоре будет допрошена. "Учебный процесс продолжается в штатном режиме. По моему поручению в школу выехала замминистра образования Наталья Кимовна Краснова, а также директор областного Центра профилактики, реабилитации и коррекции Маргарита Николаевна Галстян. Они проведут организационную работу по оказанию необходимой помощи и психолого-педагогической поддержке. Будут спланированы профилактические мероприятия", - пояснил Кобзев.

По предварительным данным, утром 25 сентября в классе школы города Зима произошел конфликт между двумя учениками 8 класса. Один из подростков ранил ножом своего одноклассника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).