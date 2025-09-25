Такие действия могут свидетельствовать об усилении системного давления на независимость антикоррупционных институтов, отметили в НАБУ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски у бывших детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в своем Telegram-канале.

"Бюро информирует, что сегодня СБУ проводит следственные действия у бывших детективов национального бюро (сейчас действующие работники "Укржелдороги"). Вероятно, они связаны с их предыдущей деятельностью - расследованиями в составе следственных групп, разоблачавших организованные преступные группы на госпредприятиях и в органах госвласти, в том числе и в СБУ. Такие действия могут свидетельствовать об усилении системного давления на независимость антикоррупционных институтов", - подчеркнули в ведомстве.

2 сентября НАБУ предъявило обвинения в незаконном обогащении и недостоверном декларировании экс-главе департамента кибербезопасности СБУ бригадному генералу Илье Витюку. После возникшего резонанса его отстранили от должности главы департамента. В СБУ назвали предъявление обвинений Витюку "местью" за произведенные ранее задержания двух сотрудников НАБУ.

5 сентября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что в его ведомстве ожидают нового противостояния с СБУ, которая уже имеет на руках готовые массовые обвинения в адрес сотрудников бюро и ждет подходящего момента для их предъявления.

Конфликт антикоррупционных органов с властью

Летом этого года обострился конфликт НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) с Владимиром Зеленским, который давно пытался установить контроль над антикоррупционными органами. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Предполагалось, что антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, произвела задержания, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Несмотря на акции протеста в Киеве и других городах, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля.

Это привело к новой волне протестов. Кроме того, Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который в итоге поддержала Рада. Закон, по сути, отменил предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. В итоге в настоящий момент наблюдается усиление давления этих ведомств друг на друга.