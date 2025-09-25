Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Тверской области Вячеславу Быкадорову представить доклад о ходе расследования

ТВЕРЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве возбудили после нападения двух мужчин на участника СВО в Твери, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По данному факту следственными органами СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

В местных Telegram-каналах сообщается, что в Твери местный житель, являющийся участником СВО, подвергся нападению со стороны двух мужчин. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Тверской области Вячеславу Быкадорову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.