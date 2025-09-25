Шеф-повара кейтеринга обвинили в отравлении выпускников уральского вуза

У 43 участников банкета зафиксировали симптомы острой кишечной инфекции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Правоохранители обвинили 39-летнего шеф-повара одного из ресторанов Екатеринбурга, работающего в сфере кейтерингового обслуживания, в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей, после ситуации с банкетом выпускников Уральского государственного юридического университета в кафе "Версаль". Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего шеф-повара одного из ресторанов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей). По данным следствия, обвиняемый, являясь шеф-поваром ресторана, осуществляющего, в том числе деятельность в сфере кейтерингового (выездного) обслуживания, допустил нарушения на пищеблоке ресторана при выполнении обязанностей по организации производственно-хозяйственной и торгово-обслуживающей деятельности. Допущенные нарушения <…> привели к тому, что <…> была поставлена недоброкачественная продукция, в результате 11-12 июля 2025 года у 43 участников банкета возникли симптомы острой кишечной инфекции", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что здоровью 23 пострадавших был причинен легкий вред.