Мужчину подозревают в сборе данных об объектах критически важной инфраструктуры для военной разведки Украины

ТАСС, 25 сентября. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры задержания в Мордовии сотрудника одной из IT-компаний, подозреваемого в госизмене.

Ранее служба сообщала, что 39-летнего мужчину подозревают в сборе данных об объектах критически важной инфраструктуры в регионе для военной разведки Украины.

По данным ФСБ, он также передал сведения о сотруднике МВД по Республике Мордовия, чтобы в дальнейшем организовать его убийство.

Следственный отдел УФСБ по региону завел уголовное дело по ст. 275 УК России (госизмена). Задержанного заключили под стражу.