ТАСС, 25 сентября. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры задержания в Мордовии сотрудника одной из IT-компаний, подозреваемого в госизмене.
Ранее служба сообщала, что 39-летнего мужчину подозревают в сборе данных об объектах критически важной инфраструктуры в регионе для военной разведки Украины.
По данным ФСБ, он также передал сведения о сотруднике МВД по Республике Мордовия, чтобы в дальнейшем организовать его убийство.
Следственный отдел УФСБ по региону завел уголовное дело по ст. 275 УК России (госизмена). Задержанного заключили под стражу.