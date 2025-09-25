Подозреваемого в совершении преступления задержали

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мужчина до смерти избил знакомого во время конфликта на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"По версии следствия, 23 сентября фигурант, находясь в квартире жилого дома на улице Хабаровской в Москве, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избил своего знакомого. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан, ему предъявлено обвинение.

Следователи допросили свидетелей, уже назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская. 25 сентября следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.