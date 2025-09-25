Также применили бронетехнику для отражения атаки террористов и освобождения заложников

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Силовики в Челябинской области обезвредили квадрокоптер, снабженный гранатометным выстрелом, на территории объекта топливно-энергетического комплекса города Троицка, где проходили учения. Также применили бронетехнику для отражения атаки террористов и освобождения заложников, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"В городе Троицке Челябинской области проведено тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса. Руководил действиями участников учения, оценивал результаты начальник УФСБ России по региону генерал-лейтенант Дмитрий Валерьевич Иванов", - сказали в пресс-службе.

В управлении уточнили, что, по легенде учений, на территорию объекта топливно-энергетического комплекса была совершена попытка атаки квадрокоптером с гранатометным выстрелом. На территории объекта обнаружили самодельную бомбу. В последующем поступил сигнал о захвате заложников из числа работников предприятия.

"Незамедлительно были приняты первоочередные меры по защите безопасности работников объекта, а также для стабилизации уровня общественной безопасности. На место происшествия выезжали сотрудники ФСБ, специалисты взрывотехники, для обезвреживания взрывных устройств. Проводились боевые мероприятия по задержанию условных террористов, был организован штурм, применялась бронетехника", - рассказали в УФСБ.

По данным управления, в учениях, кроме ФСБ приняли участие также сотрудники региональных структур пограничной службы ФСБ, МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористическая комиссия Челябинской области.