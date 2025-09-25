Мурата Аджигириева заключили под стражу до 7 ноября

МАЙКОП, 25 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Республики Адыгея в четверг рассмотрел жалобу адвоката Мурата Аджигириева, обвиняемого в нападении на журналистов ГТРК "Адыгея", на решение Майкопского городского суда об аресте и оставил меру пресечения без изменения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав Аджигириеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 суток, то есть по 7 ноября 2025 года включительно. Адвокат Аджигириева подал апелляционную жалобу, попросив отменить постановление Майкопского городского суда как незаконное и необоснованное. Он отметил, что приведенные судом доводы о вероятности того, что Аджигириев может скрыться, беспочвенны.

"Верховный суд Республики Адыгея рассмотрел жалобу защитника Аджигириева М. А. на избранную меру пресечения. Суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и оставил избранную меру пресечения суда первой инстанции без изменения", - говорится в сообщении с уточнением, что постановление вступило в законную силу.

В марте Аджигириев проигнорировал законное требование сотрудников ГИБДД МВД по Адыгее об остановке автомобиля, при задержании оскорбил полицейского. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 150 тыс. рублей, прокуратура сочла приговор мягким и подала апелляцию. Перед ее рассмотрением в зале Верховного суда региона Аджигириев высказал угрозы в адрес сотрудников ГТРК "Адыгея", ударил видеооператора по лицу и скрылся. Следственное управление СК РФ по Адыгее и МВД по республике по этому факту возбудили два уголовных дела, силовики задержали Аджигириева.

В пресс-службе МВД по региону ТАСС уточнили, что обвиняемый более 10 лет назад был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.