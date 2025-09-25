ВСУ сбросили взрывное устройство на жилой дом

БЕЛГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины сбросили с БПЛА взрывное устройство на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, погиб мужчина. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погиб мужчина, который в момент атаки находился внутри. От полученных ранений он скончался на месте", - написал глава региона.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Губернатор также отметил, что дом, который атаковал беспилотник, сгорел.