Мариуса Пруняну приговорили к 16 годам лишения свободы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Первый Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который по заданию Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины доставил в Россию три мощных взрывных устройства для терактов. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По данным следствия, Пруняну в феврале 2024 года вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудниками ГУР МО, приобрел на предоставленные ему средства в Кишиневе автомобиль Toyota Land Cruiser, установив нем аккумулятор, в который были вмонтированы три мощных взрывных устройства с взрывчаткой массой не менее 1,6 кг каждое.

Из Молдавии через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию он прибыл в Россию якобы для прохождения в Санкт-Петербурге тренировок по тхэквондо. Ввезенные взрывные устройства Пруняну должен был доставить в тайники в Волгограде и Саратове, куда направился по автодороге М-11 "Нева", но 6 апреля 2024 года его задержали на одной из АЗС.

Как сообщили в Генпрокуратуре, суд признал Пруняну виновным в участии в террористическом сообществе, приготовлении к совершению теракта организованной группой, а также в контрабанде и незаконной перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств и приготовлении к незаконному изготовлению взрывных устройств.

Он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбытием первых четырех лет в тюрьме и штрафу в размере 700 тыс. рублей.