По предварительной информации, один из участников произвел несколько выстрелов из травматического оружия

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Стрельба произошла в одном из отелей в центре Новосибирска. По предварительной информации, произошел конфликт, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов из травматического оружия, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта, произошедшего в одном из отелей города Новосибирска. 25 сентября в одном из отелей, расположенных в центральной части города Новосибирска, между группой лиц возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место сотрудники полиции установили, что, предположительно, выстрелы были произведены из травматического оружия.