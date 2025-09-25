Армия отказывается их списывать

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Четверо пациентов психиатрической лечебницы, больных шизофренией, мобилизовали сотрудники военкомата в городе Виннице на Украине. Об этом сообщил украинский журналист Сергей Медяник.

"Сейчас в винницкой психбольнице находится четыре шизофреника, которых мобилизовал военкомат. <...> Армия отказывается их списывать, потому что они уже попали в армию", - сказал он. Видео с заявлением опубликовано в его аккаунте в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам журналиста, ВСУ не хотят списывать этих больных людей, потому что на каждого человека в армии выдаются деньги. Он утверждает, что врачей обязали не вписывать диагноз даже больным шизофренией.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.