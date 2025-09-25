В Брянской области при атаке ВСУ пострадал ребенок

Также повреждения получили жилые дома

БРЯНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар по мирным жителям поселка Белая Березка Брянской области из РСЗО "Град", есть пострадавшие, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО "Град" по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребенок. Все они оперативно доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что в результате удара есть возгорания, повреждения жилых домов и административных зданий. Информация о последствиях и разрушениях уточняется.