В Якутии порывистый ветер привел к отключениям электроэнергии в части республики

В пресс-службе компании "Якутскэнерго" попросили в часы сложной метеорологической обстановки выключать из сети все электрические приборы, что убережет аппаратуру от повреждения в случае перепада напряжения

ЯКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Энергетики ликвидируют последствия порывистого ветра в Центральном энергорайоне Якутии, сообщили в пресс-службе компании "Якутскэнерго".

"В результате порывистого ветра в Центральном энергорайоне Якутии зафиксированы технологические нарушения, приведшие к временным отключениям электроэнергии. Энергетики Центральных электрических сетей незамедлительно приступили к ликвидации аварийных ситуаций. В настоящее время на месте работают бригады, которые проводят все необходимые действия для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "на 26 сентября плановые ремонтные работы с временным ограничением потребителей сокращены". Для оперативного устранения аварий привлечены дополнительные бригады. Работы будут продолжаться до полного устранения всех повреждений. В компании просят в часы сложной метеорологической обстановки выключать из сети все электрические приборы, что убережет аппаратуру от повреждения в случае перепада напряжения.

По данным Якутского УГМС, в Якутске и его окрестностях, а также в Горном, Хангаласском, Намском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Таттинском, Чурапчинском, Амгинском, Ленском, Олекминском, Томпонском, Оймяконском и Усть-Янском районах ожидается усиление западного ветра местами в порывах до 15-20 м/с.

В Якутске, по данным городской дорожно-транспортной службы, ночью и утром произошли аварийные ситуации в ряде районов города. На отдельных участках временно не работают светофоры. Туда уже выехали дорожные службы.