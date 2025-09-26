В Ростове-на-Дону повреждены магазин и несколько машин на парковке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азовском и еще трех районах Ростовской области. В Ростове-на-Дону повреждены магазин и несколько машин на парковке, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районе. Никто из людей не пострадал. В Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава. Пожар был оперативно потушен. В Ростове повреждение получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке. Информация о последствиях уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.