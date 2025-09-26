Сантехника из Таджикистана обвиняют в вербовке террористов в Московском регионе

Несколько лет назад, по версии следствия, Джамшед Занжирбеков начал заниматься вербовкой сторонников для одной из радикальных религиозных организаций

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сантехник из Таджикистана Джамшед Занжирбеков обвиняется в вербовке сторонников террористической организации на территории Московского региона. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Занжирбеков Джамшед Чоршабеевич, гражданин Республики Таджикистан, регистрации на территории РФ не имеющий, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение теракта)", - сказано в материалах дела.

В них отмечается, что Занжирбеков несколько лет проживает в России. На жизнь он зарабатывал оказанием разовых услуг по ремонту сантехники и электрооборудования. Проживал на улице Полковника милиции Курочкина в Троицке.

Несколько лет назад, по версии следствия, Занжирбеков начал заниматься вербовкой сторонников для одной из радикальных религиозных организаций. С декабря 2024 года обвиняемый содержится под стражей.