Над регионами России за ночь сбили 55 украинских БПЛА

Из них 20 беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 55 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в военном ведомстве. Уточняется, что 20 дронов были сбиты над акваторией Азовского моря. Еще по 14 беспилотников были нейтрализованы над Ростовской областью и Республикой Крым. Три дрона были уничтожены над Краснодарским краем, а по одному - над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.