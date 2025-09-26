В Иркутской области в ДТП пострадали пять человек

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Toyota Carina врезался в Toyota Lite Ace и наехал на световую опору

ИРКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Пять человек доставлены в больницу в результате ДТП с двумя автомобилями в городе Нижнеудинск Иркутской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

"Инцидент произошел на улице Кашика в городе Нижнеудинск. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля "Тойота Карина" совершил столкновение с автомобилем "Тойота Литайс" и наезд на световую опору. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров седана были доставлены в больницу. Водитель минивэна не пострадал", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.