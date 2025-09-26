Подозреваемый, обладая широкими должностными полномочиями, с марта по декабрь 2023 года получил 1 млн рублей от представителя коммерческой структуры

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в Челябинске выявили банкира, который получил взятку в 1 млн рублей за открытие невозобновляемой кредитной линии на сумму свыше 1,5 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса. Возбуждено дело, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

"26 сентября сотрудники УФСБ реализовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых выявили противоправные действия начальника отдела финансирования одного из банков с государственным участием. Проводятся следственные действия", - сказали в пресс-службе.

УФСБ установлено, что подозреваемый, обладая широкими должностными полномочиями, с марта по декабрь 2023 года получил 1 млн рублей от представителя коммерческой структуры. Деньги передавались за оказание содействия при получении невозобновляемой кредитной линии для строительства гостиничного комплекса на территории региона. На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности СУ СК России по региону в отношении должностного лица возбудило уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Челябинской области, общая сумма кредитной линии должна была превысить 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что коммерсант, давший взятку, арестован по решению суда, стал фигурантом дела о даче взятки.