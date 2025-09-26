СК завершил расследование дела о теракте, в котором погиб генерал Москалик

Игната Кузина обвинили в совершении террористического акта, незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также других преступлениях

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следователи СК завершили расследование уголовного дела о теракте, в котором погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Игната Кузина. Он обвиняется в совершении террористического акта, незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также ряде других преступлений", - сказала она.

Следствием установлено, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный Службой безопасности Украины, по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе Московской области, где проживал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по обвинению Кузина направлено для решения вопроса о передаче в суд. В отношении иных соучастников расследование продолжается", - заключила Петренко.