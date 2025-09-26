Приговор осужденному на 10 лет экс-мэру Усть-Кута Душину отменили

Его дело направили на новое рассмотрение

ИРКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему мэру Усть-Кута в Иркутской области Александру Душину, осужденному на 10 лет лишения свободы по обвинению в избиении подчиненного и получении взятки. Дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию - Иркутский областной суд, сообщил ТАСС адвокат экс-мэра Шота Горгадзе.

В 2020 году в отношении Душина, возглавлявшего Усть-Кут с 2017 года, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Летом 2024 года Усть-Кутский городской суд приговорил его к четырем годам условно за превышение должностных полномочий, взятку в размере более 1 млн рублей и избиение подчиненного. В январе 2025 года суд изменил условный срок на 10 лет колонии строгого режима.

"Мы были не согласны с приговором и апелляционным определением и подали жалобу в кассационный суд <…> И дело было направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию - Иркутский областной суд", - сообщил адвокат.

По его словам, теперь Иркутский областной суд может отменить приговор и оправдать экс-мэра, смягчить приговор, направить на новое рассмотрение, также у апелляционной инстанции есть полномочия оставить приговор в силе. Комментариями областной прокуратуры ТАСС пока не располагает.

По версии правоохранительных органов, в 2019 году Душин как глава Усть-Кутского муниципального образования выступил заказчиком по муниципальному контракту на благоустройство территории сквера в Усть-Куте. Он подписал акты приемки и справки об их стоимости, хотя работы не были выполнены в полном объеме. Региональному и местному бюджетам, по версии обвинения, был причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей. По данным прокуратуры Иркутской области, чиновник получил от подрядчика взятку в размере более 1 млн рублей. Также Душину инкриминируется избиение своего подчиненного, первого заместителя мэра муниципального образования, в апреле 2020 года.