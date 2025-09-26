Что известно о гибели людей от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

В Ленинградской области семь человек умерли, еще троих госпитализировали из-за употребления суррогатного алкоголя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
- Как уточнила позже официальный представитель МВД России Ирина Волк, умерли семь человек, еще троих госпитализировали.
Расследование
- Продавцов суррогата задержали, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
- Позже Волк сообщила о задержании жителя деревни Гостицы, подозреваемого в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
- Использование технического спирта при изготовлении суррогатного алкоголя могло стать причиной смертельного отравления, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.