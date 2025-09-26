26 сентября, 10:45,
обновлено 26 сентября, 11:22
Статья

Что известно о гибели людей от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

Евгений Мессман/ ТАСС, архив
© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

В Ленинградской области семь человек умерли, еще троих госпитализировали из-за употребления суррогатного алкоголя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
  • Как уточнила позже официальный представитель МВД России Ирина Волк, умерли семь человек, еще троих госпитализировали.

Расследование

  • Продавцов суррогата задержали, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
  • Позже Волк сообщила о задержании жителя деревни Гостицы, подозреваемого в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости.
  • Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
  • Использование технического спирта при изготовлении суррогатного алкоголя могло стать причиной смертельного отравления, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
 
Теги:
РоссияЛенинградская область