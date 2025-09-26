Что известно о гибели людей от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

В Ленинградской области семь человек умерли, еще троих госпитализировали из-за употребления суррогатного алкоголя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как уточнила позже официальный представитель МВД России Ирина Волк, умерли семь человек, еще троих госпитализировали.

Расследование