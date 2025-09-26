По населенным пунктам региона выпустили почти 30 боеприпасов

БЕЛГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 110 беспилотников и выпустили почти 30 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Октябрьский и Разумное, селам Вергилевка, Журавлевка, Никольское, Отрадное, Старая Нелидовка и Таврово совершены атаки 14 беспилотников, 13 из которых сбиты", - написал он, добавив, что повреждения получил забор частного дома.

По Валуйскому округу ВСУ выпустили 13 беспилотников, повреждены три частных дома, сгорел автомобиль. Волоконовский район атаковали два беспилотника самолетного типа, последствий нет. Населенные пункты Грайворонского округа ВСУ атаковали с помощью 23 беспилотников и 13 боеприпасов. Ракитянский район атаковал один БПЛА, поврежден автомобиль.

По Краснояружскому району ВСУ выпустили 31 БПЛА и 14 боеприпасов. Шебекинский округ атаковали 34 беспилотника, погиб мирный житель, повреждения получили два частных дома, еще один сгорел. По информации губернатора, 25 сентября в Шебекинскую ЦРБ обратилась женщина, получившая баротравму при атаке БПЛА, медики оказали ей помощь и отпустили на амбулаторное лечение.