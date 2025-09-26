Пострадавшим оказали помощь

БЕЛГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. При атаках беспилотников Вооруженных сил Украины на Шебекинский округ Белгородской области пострадали трое мужчин. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Маслова Пристань беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Ранены двое мужчин. <...> Еще один мужчина получил ранения в хуторе Ржавец при атаке беспилотника на коммерческий объект", - написал глава региона в Telegram-канале.

По информации губернатора, двое мужчин из Масловой пристани доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Одному из них медики поставили предварительный диагноз минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, предплечья и руки, другому - минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Пострадавший в хуторе Ржавец получил минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение головы. Бригада скорой помощи оказала пострадавшему необходимую помощь на месте, от транспортировки в больницу мужчина отказался.

Как отметил Гладков, от детонации БПЛА в хуторе Ржавец загорелась сухая трава, ее тушат пожарные, информация о последствиях уточняется.