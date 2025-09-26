Что известно о взрыве на железнодорожных путях в Псковской области

Взрыв произошел на путях недалеко от железнодорожной станции Плюсса в Псковской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в Мах.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Взрыв произошел на путях недалеко от железнодорожной станции Плюсса в Псковской области.

По словам Ведерникова, схода железнодорожного состава не произошло, пострадавших нет.

Он также добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Последствия

Два пассажирских поезда "Ласточка" между Псковом и Санкт-Петербургом пустили по измененному маршруту движения, сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Расследование