При подготовке к вылету рейса из Екатеринбурга в Анталью умер пассажир

Ему стало плохо

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пассажиру авиакомпании Azur air при подготовке к вылету рейса Екатеринбург - Анталья стало плохо, спасти его не удалось. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"При подготовке к вылету рейса ZF-839 у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. На борт ВС оперативно прибыла медицинская бригада, однако спасти пассажира не удалось", - говорится в сообщении.

В Azur air добавили, что для проведения необходимых мероприятий рейс был задержан, на время ожидания пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.