Под Псковом при пожаре в доме погибли три человека

Причиной возгорания могла стать неисправность работы печного оборудования

ПСКОВ, 26 сентября. /ТАСС/. В результате пожара в жилом доме в деревне Китово Себежского района Псковской области погибли три человека. По факту инцидента проводится проверка, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Псковской области.

"В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Китово Себежского района Псковской области тел троих мужчин со следами воздействия высоких температур. Установлено, что пострадавшие приехали в деревню Китово для отдыха и рыбалки, остановились в доме, принадлежащем родственникам одного из погибших", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, причиной пожара могла послужить неисправность работы печного оборудования. В настоящее время назначены медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверки для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.