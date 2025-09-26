Генконсульство РФ подтвердило гибель россиянки в Кемере

Диппредставительство выразило готовность оказать необходимое содействие для возвращения ее тела на родину

АНКАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило ТАСС факт гибели россиянки в Кемере и готово оказать необходимое содействие для возвращения ее тела на родину.

"25 сентября в городе Кемер провинции Анталья в результате наезда катера в море российская туристка получила травмы, несовместимые с жизнью. Водитель катера задержан турецкими правоохранительными органами, ведется расследование. Со своей стороны генконсульство России в Анталье находится в контакте с турецкой стороной, туроператором, родственниками россиянки и окажет необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении документов, необходимых для отправки тела погибшей россиянки на родину", - сообщили дипломаты.