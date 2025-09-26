В Ленобласти задержали вторую подозреваемую по делу об отравлении алкоголем

Женщину и задержанного ранее мужчину подозревают в реализации спиртосодержащей жидкости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Женщина 1964 года рождения задержана в Сланцевском районе Ленинградской области по подозрению в реализации алкогольного суррогата, которым, по данным властей, отравились не менее восьми человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала о задержании одного подозреваемого - жителя деревни Гостицы.

"Проведенным к настоящему моменту комплексом следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлены мужчина 1946 г. р. и женщина 1964 г. р., которые подозреваются в реализации потерпевшим спиртосодержащей продукции, от которой последовала их смерть на месте происшествия. В настоящее время подозреваемые задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Следствие намерено просить суд о заключении обоих фигурантов под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В случае установления вины обоим грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, задержанный Николай Бойцов ранее привлекался к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя. Как следует из данных на сайте Сланцевского городского суда, в апреле 2020 года он был оштрафован за это на 2 тыс. рублей.

Вторая фигурантка, Ольга Степанова, по данным собеседника агентства, работает учителем-дефектологом в детском саду №10 города Сланцы. В телефонном разговоре с корреспондентом ТАСС представитель учреждения сообщила, что на данный момент не располагает информацией о том, что их сотрудница подозревается в распространении суррогатного алкоголя.