Мотивом действий преступника стала ревность

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Суд в Липецкой области приговорил к 17 годам лишения свободы жителя региона, 38-летнего Сергея Кажакина, совершившего убийство знакомой с особой жестокостью на глазах ее дочери. Об этом сообщили в пресс-службе региональных прокуратуры и СУ СК РФ.

"Следствием и судом установлено, что утром 18 февраля 2025 года осужденный (имя преступника уточняют в пресс-службе прокуратуры - прим. ТАСС) прибыл к дому 39-летней знакомой для выяснения с ней отношений. Находясь в салоне ее автомобиля, нанес женщине не менее 51 удара ножом в шею и 8 ударов топором по голове. Действовал он в присутствии несовершеннолетней дочери потерпевшей, которая, находясь на заднем сиденье автомобиля, стала очевидцем особо тяжкого преступления. <…> Виновный приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ.

Мотивом действий преступника стала ревность, добавили в пресс-службе прокуратуры. Обвинение мужчине предъявили по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). Своей вины в убийстве Кажакин не отрицал, однако заявлял, что запамятовал обстоятельства произошедшего. Помимо срока в заключении осужденный должен будет выплатить родителям погибшей и ее старшей дочери более 3,9 млн рублей в счет компенсации морального вреда.