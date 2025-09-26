В операции приняли участие свыше 450 сотрудников правоохранительных органов

МАДРИД, 26 сентября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась незаконной поставкой наркотиков через порт в Валенсии. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, расследование продолжалось с начала 2024 года, когда стражи порядка узнали о существовании наркокартеля. В ходе операции был задержан 81 человек, в том числе 17 работников порта и сотрудник органов правопорядка, который выступал посредником между картелем и южноамериканскими преступными организациями, способствуя импорту наркотиков.

Полицейские также изъяли более 4,5 тонн кокаина, 365 тыс. евро наличными и огнестрельное оружие. Уточняется, что в операции приняли участие свыше 450 сотрудников правоохранительных органов.