Двоих фигурантов задержали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 сентября. /ТАСС/. Несколько человек задержаны в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа после стрельбы и драки. Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и незаконном завладении оружием. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация, что в Нижневартовске у подъезда одного из жилых домов произошла потасовка с участием нескольких человек, один из которых достал оружие и устроил пальбу. "По факту инцидента, произошедшего 25 сентября в вечернее время на улице Героев Самотлора в Нижневартовске, связанного со стрельбой и дракой, сотрудниками правоохранительных органов были оперативно проведены необходимые мероприятия. Все лица, причастные к произошедшему событию, установлены. Ими оказались граждане РФ 2003, 2002 и 2004 годов рождения", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и ч. 1 ст. 226 (незаконное завладение оружием) УК РФ. Два фигуранта задержаны и помещены в изолятор временного содержания.