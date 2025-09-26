Полицейские расследуют уголовное дело о хулиганстве

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала причастных к драке, которая произошла в одном из ночных клубов Петрозаводска 20 сентября, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению представить доклад по уголовному делу о хулиганстве. Отмечалось, что участником драки мог быть мигрант.

"Полицейские задержали лиц, причастных к драке, произошедшей в одном из ночных клубов города <...> В настоящее время оба участника инцидента, 22-летний и 25-летний уроженцы Петрозаводска, дали признательные показания", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, сообщение о конфликте поступило в дежурную часть ночью 20 сентября. По предварительной информации, один из посетителей ударил сотрудницу клуба. Вскоре после этого на место инцидента прибыл супруг пострадавшей. В дальнейшем, в ходе возникшего конфликта, знакомый злоумышленника нанес удары мужу сотрудницы заведения.

Полицейские расследуют уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.