В курском приграничье из-за атаки ВСУ пострадала женщина

Ей оказали помощь

КУРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали территории агрофирмы "Рыльская" в селе Макеево Курской области, пострадала работница предприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Накануне враг нанес удар по территории агрофирмы "Рыльская" в селе Макеево Рыльского района. В результате удара пострадала работница предприятия, которая не сразу обратилась за медпомощью", - написал он.

Глава региона добавил, что у 45-летней женщины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения правой руки. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает, медики оказали всю необходимую помощь.