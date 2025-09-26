В Челябинске арестовали экс-банкира по делу об открытии кредитной линии

Он не признал вину

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего банкира, задержанного ФСБ, который обвиняется в том, что получил 1 млн рублей за открытие бизнесмену невозобновляемой кредитной линии на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

"С учетом позиции прокурора Центральный районный суд Челябинска избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 26 ноября", - сказали в пресс-центре.

По данным прокуратуры, бывшему начальнику отдела финансирования недвижимости банка предъявлено обвинение по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, мужчина с сентября по декабрь 2023 года лично получил от генерального директора коммерческой организации 1 млн рублей за лоббирование интересов организации и за открытие и дальнейшее способствование открытию в банке невозобновляемой кредитной линии на сумму более чем 1,5 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый вину не признал.

Со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Челябинской области сообщалось, что фигуранта выявили сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что коммерсант, давший взятку, арестован по решению суда, стал фигурантом дела о даче взятки.

Подробности дела

В правоохранительных органах региона рассказали ТАСС, что, по версии силовиков, взятка передавалась для реализации проекта "Увильды парк". Его строят в Аргаяшском районе Челябинской области на берегу озера Увильды, которое с января 1969 года является памятником природы областного значения. Согласно некоторым данным, у водоема планировалось разместить 11 домов, 230 апартаментов. В настоящее время в части зданий уже ведется внутренняя отделка.

О давшем, по версии силовиков, взятку бизнесмене известно, что он в 2015 году был первый раз осужден за мошенничество - обман партнера по бизнесу. Освободился из мест лишения свободы досрочно, снова занялся бизнесом, сообщали ТАСС в правоохранительных органах. Всего в деле в настоящее время фигурируют три сотрудника банка.